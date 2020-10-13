У Стены Плача в Иерусалиме при раскопках нашли необычный предмет

Древняя гиря из известняка весом два сикля, датируемая X – VI веками до нашей эры, обнаружена в ходе археологических раскопок у Стены Плача в Иерусалиме, сообщило израильское управление древностей.

"Древняя гиря из известняка, относящаяся к железному веку - периоду Первого Храма, была обнаружена в ходе археологических раскопок, проведенных управлением древностей Израиля совместно с Фондом наследия Стены Плача", - говорится в сообщении израильского управления древностей.

"Находка имеет куполообразную форму с плоским основанием. В верхней части гири вырезан египетский символ, напоминающий греческую букву гамма - сокращение, обозначающее единицу (веса - Прим. ред.) сикль, две линии обозначают двойную массу - два сикля", - рассказали руководители раскопок со стороны управления древностей Барак Монникендам-Гивон и Техилла Либерман,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Один сикль соответствует 11,5 грамма, что подтверждают предыдущие находки. Вес найденной гири составляет ровно 23 грамма. "Точность веса свидетельствует о передовых технологиях того времени, а также о том значении, которое уделялось торговле и коммерции в древнем Иерусалиме", - считают руководители раскопок.