Армянская община Эстонии организовала в Таллинне марш за мир в Нагорном Карабахе

Армянская община Эстонии 12 октября организовала в Таллинне марш, выступая за мир в Нагорном Карабахе. Как сообщает Арменпресс, организаторы отмечают, что цель данной акции – установление мира в регионе.

“27 сентября Азербайджан начал полномасштабное наступление на Арцах (Нагорный Карабах) и Армению. Как подтверждается фактами, наступление было тщательно спланировано и скоординировано с участием Турции.

12 октября, выступая за мир в Нагорном Карабахе, армянская община Эстонии организовала в Таллинне марш мира, который начался возле Армянской церкви и завершился на площади Свободы.

Цель данной акции – установление мира в регионе. Мы призываем остановить терроризм и военные преступления против армян, живущих в Нагорном Карабахе, которые в данный момент борются за свое право на жизнь на своей исторической земле, за право на самоопределение. Мирным маршем мы призываем людей всего мира к более активным действиям”, - отмечают организаторы акции.

По их словам, они не имеют ничего против азербайджанцев, они против террористической политики властей Азербайджана и Турции. Они за мир в Нагорном Карабахе.

“Война в Нагорном Карабахе продолжается уже 17 дней, в результате чего обе стороны уже понесли большие потери. Турция напрямую вовлечена в конфликт, поддерживая Азербайджан против армянского народа как политически, так и в военном отношении.

Силы обороны Арцаха принимают все необходимые меры обороны. Армяне ведут борьбу с международным терроризмом за само свое существование. Только международное признание Арцаха может предотвратить уничтожение маленькой нации, поскольку тогда вступят в силу правовые механизмы, необходимые для стабилизации ситуации. А пока, 17-й день подряд, юноши в возрасте 18-20 лет гибнут на войне во имя мира вместо того, чтобы наслаждаться жизнью. Они умирают, защищая Родину.

Мы все обязаны как можно скорее остановить это! Мы не хотим потерь ни с одной стороны. Мы хотим мира”, - отмечают организаторы.

Фото: Мгера Амбарцумяна