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США призывают прекратить огонь в зоне карабахского конфликта

США призывают прекратить огонь в зоне карабахского конфликта

США призывают к прекращению огня в зоне нагорно-карабахского конфликта. Госсекретарь США Майкл Помпео написал об этом в своем официальном микроблоге в Twitter, подчеркнув, что они видят урегулирование нагорно-карабахского конфликта только мирным путем. “Соединенные Штаты призывают Азербайджан и Армению выполнить свои обязательства по прекращению огня, остановить нападения на гражданские районы, такие как Гянджа и Степанакерт. Мы скорбим о гибели людей и остаемся приверженными мирному урегулированию”, - написал он.


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