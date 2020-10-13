США призывают прекратить огонь в зоне карабахского конфликта

США призывают к прекращению огня в зоне нагорно-карабахского конфликта. Госсекретарь США Майкл Помпео написал об этом в своем официальном микроблоге в Twitter, подчеркнув, что они видят урегулирование нагорно-карабахского конфликта только мирным путем. “Соединенные Штаты призывают Азербайджан и Армению выполнить свои обязательства по прекращению огня, остановить нападения на гражданские районы, такие как Гянджа и Степанакерт. Мы скорбим о гибели людей и остаемся приверженными мирному урегулированию”, - написал он.