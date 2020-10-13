Арцах - земля наших предков: французский режиссер армянского происхождения выразил свою поддержку

Военные действия, развязанные Азербайджаном против Арцаха, осуждают как армянские, так и зарубежные представители искусства, выражая свою поддержку Арцаху и Армении.

Поддержку Арцаху и Армении выразил и известный французский режиссер армянского происхождения Робер Кешишян.

Как передает «Арменпресс», его обращение к армянскому народу размещено на официальной странице Национального киноцентра Армении в Facebook.

“С утра 27 сентября Турция и Азербайджан при поддержке турецко-сирийских, афганских и пакистанских подразделений джихадистов развязали войну против Республики Арцах и Республики Армения. С уст Эрдогана и Ильхама Алиева слетают призывы к ненависти и расизму, в них вкус крови, вкус преступности. Они наследники Тальята, Энвера Джемаль-паши, которые организовали геноцид 1915 года. Их намерения предельно ясны. Они даже не скрывают, что намерены довести до конца Геноциду армян 1915 года, решить армянский вопрос раз и навсегда. Когда они бомбят мирное население Арцаха из худших видов оружия, их националистическое, религиозное высокомерие и самоуверенность сравнимы только с их жестокостью. Кассетные бомбы, кассетные боеприпасы, беспилотники-убийцы”, - написал Кешишян.

Он подчеркнул, что противники превращают войну в смертельную игру для наших братьев и сестер.

Роберт Кешишян заверил, что нового геноцида в Арцахе в Армении не будет, так как азербайджанская Турция сталкивается с одной из лучших армий в мире, Армией, которая превосходит врага по своей решимости и убеждениям, которая готова идти и на жертвы. За спинами этой отважной, героической, боевой молодежи, находящейся под исключительным командованием, за этой первой линией мужества стоят и другие линии: линия армянских мирных жителей и армян диаспоры. Я один из них, готовый, как и другие, идти на войну, защищая светлую землю Арцаха… Это земля наших предков, которую мы никогда не покидали. Эта земля – Божественная земля, Всевышний доверил ее нам с того момента, как Ной и его потомки сошли из ковчега, который покоился на горе Арарат, на нашем Масисе. Эта священная земля им никогда не принадлежала”, - подчеркнул режиссер.

Говоря о погибших на поле боя, Кешишян отметил, что он оплакивает молодых солдат, женщин и мужчин, героически погибших под огнем врага.

По его словам, эти пожертвования - наше наследие, мы должны бороться за будущее молодых людей Карабаха и Армении, чтобы показать, что мы заслуживаем это. “Армянский народ, господа президенты Эрдоган и Алиев, стремится только к одному - обеспечить мирное будущее своих детей на их вечной земле, без ненависти, без конфликтов с соседями. Выбранный вами путь войны - худший выход. Каждый день с обеих сторон гибнут молодые солдаты, почему? Надеюсь, что у ваших потомков будет другой взгляд на будущее, что они поймут, что армяне Нагорного Карабаха выбрали свою судьбу, право народов на самоопределение. Это неотъемлемое право на жизнь”, - заключил Роберт Кешишян.