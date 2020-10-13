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Гинцбург рассказал, когда начнутся испытания вакцины от COVID-19 на детях

Гинцбург рассказал, когда начнутся испытания вакцины от COVID-19 на детях

Испытания вакцины "Спутник V" на добровольцах старше 60 лет планируется закончить в середине следующего года, после этого начнутся испытания с участием детей, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"В настоящее время мы совместно с Минздравом же начали прорабатывать проект документации, чтобы после того, как в середине следующего года, я надеюсь, успешно закончится испытание на добровольцах 60+, подать пакет документов, который разрешал бы нам начать исследование это препарата на детском населении",- сказал Гинцбург на конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.


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