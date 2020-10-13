Омбудсмен Армении Арман Татоян призывает всех соблюдать противоэпидемические правила профилактики COVID-19. «Арменпресс» передает заявление Армана Татояна.

“Дорогие соотечественники!

Параллельно военным действиям, военному положению каждый из нас своим поведением должен предотвращать распространение инфекции COVID-19.

Данные за последние дни высвечивают тревожную картину.

Это создает дополнительную нагрузку и лишние проблемы для наших врачей и для всей системы здравоохранения.

Сегодня, более чем когда-либо, самоотверженная работа медицинского персонала имеет жизненно важное значение. Врачи спасают жизни и судьбы, над которыми висит угроза, обусловленная военными действиями. Мы все должны соблюдать правила профилактики COVID-19.

Таким образом каждый из нас поможет нашим медработникам, которые приходят на помощь раненому солдату, мирному жителю, подвергшемуся военному нападению”, - говорится в заявлении Омбудсмена.