Максимальный рост. ВОЗ зарегистрировала более 2,2 млн случаев заражения в мире за неделю

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала самый высокий с начала пандемии прирост числа заражений коронавирусом - более 2,2 млн новых случаев за неделю. В общей сложности, по подсчетам ВОЗ, к утру вторника число заражений в мире превысило 37,42 млн, умерли 1,07 млн человек.

В тройку лидеров по темпам распространения инфекции входят Индия, США и Бразилия. В Европе по приросту числа заражений на минувшей неделе лидировали Великобритания и Франция, на третьей позиции оказалась Россия.

Число летальных исходов, связанных с коронавирусом, увеличилось более чем на 39 тыс., что примерно соответствует показателю предыдущей недели. Наиболее высокая смертность зарегистрирована в Индии, за ней следуют Мексика, США и Бразилия.

На минувшей неделе, согласно данным ВОЗ, наибольшее число летальных исходов - более 6,5 тыс. - зарегистрировано в Индии. Свыше 5 тыс. человек умерли в Мексике, в США умерли более 4,8 тыс. пациентов с коронавирусом, в Бразилии - свыше 4,2 тыс. Эти же страны, только в другом порядке - США, Бразилия, Индия, Мексика, - удерживают первенство по общему количеству умерших.

Среди регионов по приросту числа умерших из-за коронавируса лидировала Северная и Южная Америка, где за семь дней зарегистрировали более 20 тыс. летальных исходов. В Европе за неделю умерли более 6,1 тыс. человек.