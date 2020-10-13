Через территорию Грузии нет военного транзита: заявление Лаши Дарсалии

Заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия распространил заявление, заверив, что сторонам нагорно-карабахского конфликта через территорию Грузии не проводится транзит военных грузов.

Как передает «Арменпресс», замминистра иностранных дел Грузии отмечает, что с начала эскалации военных действий в Нагорном Карабахе со стороны Грузии прекращена перевозка грузов военного назначения и по сухопутным и по воздушным путям Грузии, как в направлении Азербайджана, так и в направлении Армении.

Он отметил, что через территорию Грузии нет военного транзита. По словам замминистра, согласно имеющимся в Грузии документам, полеты над территорией Грузии носят только гуманитарный и гражданский характер и полностью соответствуют стандартам ICAO.

Замминистра добавил, что в то же время Грузия продолжает четко выполнять свои международные обязательства по перевозке гуманитарных и гражданских грузов, в том числе торговых. Это делается в полном соответствии с нормами международного права, включая и регламенты Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Лаша Дарсалия заметил, что, тем не менее, в СМИ участились спекуляции что, якобы, перевозка военных грузов через территорию Грузии осуществляется посредством гражданских авиарейсов.

Он подчеркнул, что обязанность конкретного перевозчика и владельца груза - полное соблюдение норм международного права и не злоупотребление гуманитарными коридорами. При выявлении нарушений и наличии четких доказательств, Грузия прореагирует должным образом, и нарушители понесут ответственность в соответствии с международным правом, в том числе перед Международной организацией гражданской авиации (ICAO)”, - отметил замминистра иностранных дел Грузии.