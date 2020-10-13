Ушла из жизни участник Арцахской войны, бывший корреспондент Арменпресс Шушаник Абраамян

Государственное информационное агентство «Арменпресс» с глубокой скорбью сообщает, что ушла из жизни бывший корреспондент агентства, участник Арцахской войны Шушаник Абраамян.

В 1990-е годы Шушаник Абраамян работала в отделе собственных корреспондентов главной республиканской редакции информационного агентства Арменпресс в качестве собственного корреспондента в НКР.

В 2000-х она работала в отделе общественно-политической и социально-экономической информации агентства в качестве корреспондента.

Шушаник Абраамян родилась 10 февраля 1953 года в селе Гегарот Арагацотнской области (ранее Спитакский регион).

Для участницы Арцахской освободительной борьбы, удостоившейся медали Адмирала Исакова, памятной медали “Материнской благодарности героям Арцаха”, члена Союза журналистов СССР и Союза журналистов Армении Шушаник Абраамян Арцах был райским местом. Она говорила в Арменпресс, что представляя рай, перед ее глазами встает Арцах. По ее словам, еще до референдума Арцах был самоопределен, и принял решение быть в составе Армении. “Референдум был только для внешнего мира, этот народ имеет право на самоопределение. Еще до него Арцах был самоопределен, еще в годы движения 1988 года, может быть, даже и до этого были люди, которые озвучивали свои голоса и восставали. “Как говорил Леонид Азгалдян, это Армения, и все”, - говорила Шушаник Абраамян.

Все сотрудники информационного агентства Арменпресс выражают глубокие соболезнования родным и близким Шушаник Абраамян, разделяют горечь утраты, особенно ее дочери, корреспонденту Арменпресс Варваре Айрапетян.