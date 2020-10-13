Кадыров заявил, что ликвидированные в Грозном боевики могли прибыть из-за рубежа

Боевики, ликвидированные сегодня в Грозном, могли прибыть из-за рубежа, проводились оперативные мероприятия по их поимке. Как передает Арменпресс, об этом написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

"В Чеченской Республике давно покончили с террористическими формированиями. Информация же о том, что в регион из-за рубежа прибыли участники незаконных вооруженных формирований, у правоохранительных органов появилась заблаговременно. Проводились оперативные мероприятия по их поимке", - написал Кадыров.

По словам руководителя республики, в определении местоположения террористов также помогли местные жители, "которые вовремя сообщили о подозрительных лицах в одном из частных домовладений".

Кадыров также отметил, что первыми на место прибыли сотрудники ОМОНа Грозненского ЛО МВД России на транспорте. "К сожалению, двое сотрудников правоохранительных органов республики погибли от рук "шайтанов".

Кадыров добавил, что боевики планировали теракты на территории республики.

"Сегодня утром в ходе успешно проведенной контртеррористической спецоперации в Октябрьском районе Грозного были уничтожены четыре участника незаконных вооруженных формирований. Они планировали ряд террористических актов на территории региона. С места боестолкновения изъяты оружие, средства связи, боеприпасы", - написал Кадыров.

Глава Чеченской Республики подчеркнул, что обстановка как в городе, так и в регионе "в целом стабильная и спокойная". "Ограничительные меры не введены. Передвижение свободное. Все службы работают в штатном режиме. Силовики сработали максимально профессионально, слаженно и тихо", - отметил Кадыров.