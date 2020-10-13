Маас назвал условие для восстановления доверия в отношениях с Россией

Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал уважение и соблюдение Россией основополагающих международных правил предпосылкой для восстановления доверия в отношениях, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы открыто заявляем о приверженности нашим ценностям: верховенству права, демократии, правам человека и миропорядку, при котором действуют правила, а не право сильнейшего. Мы убеждены, что они создают наилучшие предпосылки для мирного сосуществования. Россия должна решить, какие взаимоотношения она хочет иметь с нами и со своими западными соседями в Европе и какую общественную модель она хочет для себя. Очевидно, что Россия своими действиями сама может определять эти взаимоотношения. Уважение и соблюдение основополагающих международных правил, будь то на Украине, будь то согласно Конвенции о запрещении химического оружия, являются предпосылкой восстановления доверия", - заявил Маас в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, возможно ли восстановление динамики отношений РФ и ФРГ до уровня 90-х-начала 2000-х годов.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.