МО РФ обеспокоено информацией о переброске в Арцах террористов с Ближнего Востока
С 27 сентября Азербайджан при поддержке Турции, используя весь свой арсенал, начал военные действия против Арцаха, направляя удары даже на мирное население как в Арцахе, так и в Армении. Подтверждена информация, что в составе азербайджанской армии против армянской стороны воюют наемники, доставленные из Сирии через территорию Турции. Президент Франции Макрон подтвердил, что у него есть серьезные доказательства этого факта. Джихадисты связаны с террористической группировкой “Исламское государство”. Россия также обладает фактами о причастности наемников. Об этом сообщил и источник в Минобороны США. Президент Сирии Башар аль-Асад заявил, что Дамаск также может подтвердить, что Турция джихадистов Сирии перебросила в Карабах.
Азербайджан проигнорировав соглашение, достигнутое 10 октября между министрами иностранных дел Армении, России и Азербайджана, в результате встречи, организованной по инициативе президента России Владимира Путина, попирая свои договоренности, спустя минуты продолжил ракетный обстрел вдоль передовой линии, а также мирных населенных пунктов и больших городов Арцаха.
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