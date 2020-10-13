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МО РФ обеспокоено информацией о переброске в Арцах террористов с Ближнего Востока

МО РФ обеспокоено информацией о переброске в Арцах террористов с Ближнего Востока
Минобороны РФ обеспокоено информацией о переброске в район конфликта в Нагорном Карабахе боевиков террористических группировок с Ближнего Востока. "Особую тревогу Минобороны России вызывает поступающая информация о переброске в район конфликта в Нагорном Карабахе боевиков террористических группировок с Ближнего Востока", - сказали в Минобороны.
Как ообщает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, в ведомстве добавили, что эта озабоченность доведена министром обороны РФ Сергеем Шойгу до главы военного ведомства Турции Хулуси Акара в ходе телефонных переговоров в понедельник. "Минобороны России в пределах своей компетенции принимает активное участие в реализации инициатив Российской Федерации по скорейшей стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе", - сказали в ведомстве.
12 октября Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Турции Хулуси Акаром. 7 октября глава Минобороны РФ провел телефонные переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана Давидом Тонояном и Закиром Гасановым. Стороны обсуждали ситуацию в Нагорном Карабахе.

С 27 сентября Азербайджан при поддержке Турции, используя весь свой арсенал, начал военные действия против Арцаха, направляя удары даже на мирное население как в Арцахе, так и в Армении. Подтверждена информация, что в составе азербайджанской армии против армянской стороны воюют наемники, доставленные из Сирии через территорию Турции. Президент Франции Макрон подтвердил, что у него есть серьезные доказательства этого факта. Джихадисты связаны с террористической группировкой “Исламское государство”. Россия также обладает фактами о причастности наемников. Об этом сообщил и источник в Минобороны США. Президент Сирии Башар аль-Асад заявил, что Дамаск также может подтвердить, что Турция джихадистов Сирии перебросила в Карабах.

Азербайджан проигнорировав соглашение, достигнутое 10 октября между министрами иностранных дел Армении, России и Азербайджана, в результате встречи, организованной по инициативе президента России Владимира Путина, попирая свои договоренности, спустя минуты продолжил ракетный обстрел вдоль передовой линии, а также мирных населенных пунктов и больших городов Арцаха.


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