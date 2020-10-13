МО РФ обеспокоено информацией о переброске в Арцах террористов с Ближнего Востока

Минобороны РФ обеспокоено информацией о переброске в район конфликта в Нагорном Карабахе боевиков террористических группировок с Ближнего Востока. "Особую тревогу Минобороны России вызывает поступающая информация о переброске в район конфликта в Нагорном Карабахе боевиков террористических группировок с Ближнего Востока", - сказали в Минобороны.

Как ообщает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, в ведомстве добавили, что эта озабоченность доведена министром обороны РФ Сергеем Шойгу до главы военного ведомства Турции Хулуси Акара в ходе телефонных переговоров в понедельник. "Минобороны России в пределах своей компетенции принимает активное участие в реализации инициатив Российской Федерации по скорейшей стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе", - сказали в ведомстве.

12 октября Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Турции Хулуси Акаром. 7 октября глава Минобороны РФ провел телефонные переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана Давидом Тонояном и Закиром Гасановым. Стороны обсуждали ситуацию в Нагорном Карабахе.