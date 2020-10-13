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Минобороны России принимает активное участие в стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе

Минобороны России принимает активное участие в стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе

Российское военное ведомство принимает активное участие в стабилизации конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.

"Минобороны России в пределах своей компетенции принимает активное участие в реализации инициатив Российской Федерации по скорейшей стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе", - сказали в ведомстве, сообщает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

В частности, министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры со своими коллегами из различных стран по этому вопросу. "Главной целью данной работы <...> является немедленное прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе и переход к переговорам конфликтующих сторон для нормализации обстановки в регионе", - подчеркнули в Минобороны.


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