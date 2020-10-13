Азербайджан подкупил президента Международной федерации объединенных стилей борьбы

Бывший президент Международной федерации объединенных стилей борьбы Рафаэль Мартинетти оказался в центре скандала. Его обвиняют в получении крупных сумм от официальных лиц Азербайджана, совершенного несколько лет назад, что можно охарактеризовать как взяточничество или отмывание денег. По данным швейцарской прессы, чиновник, являющийся гражданином этой страны, в 2012 году от спортивного руководства Азербайджана получил в дар 6 миллионов франков.

Швейцарские правоохранительные органы заявляют, что он скрыл этот факт, что считается нарушением закона. Чтобы избежать ответственности, Мартинетти должен с этой суммы уплатить соответствующий налог. 78-летнему бывшему президенту придется заплатить 2,2 миллиона долларов, чтобы спасти свою репутацию. Власти этой альпийской страны обнаружили, что восемь лет назад, согласно налоговой декларации, поданной Мартинетти и его женой, пара имела доход в 337 545 швейцарских франков, а их состояние составляло 9,5 миллиона франков. Они заявили, что получили в общей сложности 5 миллионов евро. Швейцарская налоговая служба выяснила, что семья Мартинетти не упомянула о крупной сумме денег, полученной от Азербайджана, что может повлечь за собой длительный тюремный срок.

В то же время, случившееся серьезно подрывает репутацию Международной федерации борьбы (IWU), что может привести и к отдельному судебному разбирательству. В любом случае ряд спонсоров организации требуют выяснить все обстоятельства произошедшего, угрожая в противном случае прекратить сотрудничество с этой международной организацией. Это, в свою очередь, может вызвать финансовый кризис в Международной федерации объединенных стилей борьбы со всеми его последствиями. Организация уже обратилась в Федерацию борьбы Азербайджана для получения дополнительной информацией и изучения ситуации. Нетрудно предположить, что Азербайджан категорически отрицает причастность к этому скандалу. В связи с этим мировому спортивному сообществу следует не жалея сил, выяснить правду и жестко наказать виновных, иначе все заявления об искоренении коррупции в спорте и, честно говоря, не очень эффективные шаги окончательно перестанут внушать доверие. Если выяснится, что произошедшая сделка является незаконной, Федерация Азербайджана должна будет, как минимум, оштрафована и дисквалифицирована на некоторое время. Это вовсе не исключено, учитывая официальное заявление Международной федерации о том, что по результатам исследования будут приняты все необходимые меры. “Мы полностью поддерживаем правила честной конкуренции. Мы не потерпим никаких незаконных действий со стороны наших сотрудников или Национальных федераций, судей, тренеров или спортсменов”, - говорится в заявлении Международной федерации.

Кстати, из-за другого коррупционного инцидента в Международной федерации борьбы, в феврале 2013 года Международный олимпийский комитет принял решение исключить борьбу из олимпийской программы, но под давлением представителей этого вида спорта удовлетворился отставкой Мартинетти, прослужившего 9 лет.