Министр экономики в Араратской области проконтролировал процесс заготовки винограда

Министр экономики Армении Тигран Хачатрян и замминистра Арман Ходжоян посетили ряд перерабатывающих заводов Араратской области, чтобы проконтролировать процесс организации и реализации заготовок винограда.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью Министерства экономики Армении, в сопровождении владельца ООО “Араратский винный завод” Армена Саркисяна должностные лица обошли завод, ознакомились с процессом заготовки, побеседовали с руководителями общин.

Армен Саркисян сообщил, что уже 19 дней завод работает в перегруженном режиме - с утра до поздней ночи. Объем заготовки винограда составляет около 600 - 850 тонн в сутки, на данный момент завод уже заготовил около 12 800 тонн. По его словам, закупка продлится еще в течение 15 дней, в результате чего общий объем заготовки винограда на заводе составит порядка 22 - 23 000 тонн.

По его словам, в ходе обсуждений с руководителями общин была достигнута договоренность точной суточной квоты для каждой общины, исходя из объема урожая. Это позволит избежать скопления машин и эффективнее организовать заготовку.

Было отмечено, что в настоящее время завод реконструируется и модернизируется для обеспечения более качественной винодельческой продукции, а со следующего года планируется внедрение нового оборудования и для развития элитного виноделия.

В Арарате министр экономики посетил и другие предприятия по переработке винограда, беседовал с их руководителями и производителями винограда. Ему сообщили, что в этом году урожай винограда больше на 25 - 30%. Однако некоторые виноградари собирают урожай раньше времени, и не соблюдая очереди, создают дополнительные препятствия.

В ходе визита Тиграну Хачатряну сообщили, что при проведении закупок в Араратской области существенных проблем не зафиксировано, есть определенные технические проблемы, для их устранения принимаются все необходимые меры.