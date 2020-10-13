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В Нигерии 20 человек погибли при взрыве бензовоза на скоростном шоссе

В Нигерии 20 человек погибли при взрыве бензовоза на скоростном шоссе

Не менее 20 человек погибли на юго-западе Нигерии в автомобильной аварии на скоростной трассе, которая сопровождалась взрывом бензовоза. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник нигерийская газета Daily Post.

"Водитель за рулем груженного дизелем бензовоза не справился с управлением, машина перевернулась и взорвалась, - заявила официальный представитель федеральной службы безопасности дорожного движения Агнесс Огунгбеми. - Всего в ДТП попали восемь автомобилей, которые полностью сгорели".

Авария произошла во второй половине дня 12 октября на скоростной трассе Илеса - Акуре в штате Осун. Пострадавшие доставлены в больницу.


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