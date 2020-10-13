К 2022 году в Европе планируется ввести новую систему разрешений на поездки. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Lonely Planet.

Граждан государств, не входящих в Шенгенскую зону, могут обязать регистрироваться перед посещением стран ЕС.

Предполагается, что гостям из стран, включая США, Канаду, Бразилию, Великобританию, не являющихся членами ЕС, перед туром будет необходимо подать заявку онлайн через Европейскую систему информации и разрешений для путешествий (ETIAS). Система, аналогичная американской ESTA, проведет быструю проверку путешественников, прежде чем разрешить им въезд.

Эксперты говорят, что 95 процентов заявителей получат положительный ответ в течение нескольких минут. Еще примерно три процента — чуть позже, поскольку времени на обработку их данных понадобится больше. От одного до двух процентов заявок будут перенаправлены на тщательную ручную проверку информации, и тут будет вероятен отказ.

Авиакомпании должны будут проверить отметку перед посадкой на борт.