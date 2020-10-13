СМИ: трехсторонний саммит Китая, Японии и Южной Кореи в 2020 году не состоится

Трехстороннее совещание с участием премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги не состоится в этом году, как было запланировано. Его проведению мешают серьезные противоречия между Токио и Сеулом. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник информационное агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

Такие трехсторонние встречи ежегодно проводятся с 2008 года для обсуждения экономического сотрудничества и других региональных проблем. В этом году совещание должно было проходить в Сеуле. Однако премьер Суга довел до сведения южнокорейской стороны, что не будет в нем участвовать до тех пор, пока Сеул не изменит своей позиции по проблеме принудительного использования труда корейских рабочих на японских предприятиях в годы Второй мировой войны.

В 2018 году суд в Южной Корее обязал крупную японскую металлургическую корпорацию Nippon Steel уплатить компенсации потомкам этих рабов. Компания по совету правительства отказалась, и ее имущество в Южной Корее было конфисковано. Токио считает это грубым нарушением двусторонних договоренностей 1965 года, когда Сеул при установлении дипломатических отношений с Токио отказался от всех материальных претензий, связанных с японским колониальным господством в Корее. Взамен правительство Японии предоставило Южной Корее крупную финансовую помощь на льготных условиях.

По данным источников, премьер Суга потребовал от Сеула гарантий того, что арестованное имущество Nippon Steel не будет пущено с молотка. Он соглашается принять участие в трехстороннем совещании только при выполнении такого условия.