На территорию Ирана вновь упал БПЛА
На поле вблизи села Узун-Тапех в провинции Ардебиль, в Иране, упал БПЛА. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на агентство “ИРНА”, об этом заявил заместитель губернатора Ардебиля.Он отметил, что на данный момент расследуется, кому принадлежал этот БПЛА, и каким образом он оказался в этом районе.
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