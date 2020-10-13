На территорию Ирана вновь упал БПЛА

На поле вблизи села Узун-Тапех в провинции Ардебиль, в Иране, упал БПЛА. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на агентство “ИРНА”, об этом заявил заместитель губернатора Ардебиля.

Он отметил, что на данный момент расследуется, кому принадлежал этот БПЛА, и каким образом он оказался в этом районе.