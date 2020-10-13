Время в Ереване: 11:07:36,   13 Октябрь

На территорию Ирана вновь упал БПЛА

На территорию Ирана вновь упал БПЛА

На поле вблизи села Узун-Тапех в провинции Ардебиль, в Иране, упал БПЛА. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на агентство “ИРНА”, об этом заявил заместитель губернатора Ардебиля.

Он отметил, что на данный момент расследуется, кому принадлежал этот БПЛА, и каким образом он оказался в этом районе.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации