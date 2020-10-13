В Австралии обрушилась крыша кампуса университета

Один человек погиб и еще один получил травмы в результате обрушения крыши в одном из зданий университета им. Кертина в Перте на юго-западе Австралии во время строительных работ. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщила вещательная корпорация ABC.

По ее данным, инцидент произошел около 12:30 по местному времени (07:30 мск) на месте возведения нового здания на территории кампуса университета. Стеклянная крыша пятиэтажного здания рухнула внутрь корпуса во время монтажа, задев опоры и перекрытия строения.

На месте крушения работают аварийные службы, сотрудники которых ищут тех, кто, возможно, оказался под завалами, дежурят экипажи скорой помощи и полиция.

Сообщается, что причин считать обстоятельства обрушения подозрительными нет. Другие подробности не приводятся.