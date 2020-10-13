Найдено тело подозреваемого в стрельбе в Нижегородской области и убийстве трех человек

Найдено тело подозреваемого в стрельбе в Нижегородской области, в результате которого три человека погибли, еще трое получили ранения. Как передает Арменпресс, об этом сообщили "Интерфаксу" в региональном СУ СКР.

"Тело с признаками огнестрельного ранения найдено в деревне Большеорловское", – сообщил собеседник агентства.

Между тем, пресс-служба региональной полиции сообщает, что полицейские совместно с представителями Росгвардии региона обнаружили тело 18-летнего подозреваемого в лесополосе недалеко от окраины деревни.

"По предварительной информации, гражданин приезжал к родственникам в деревню Большеорловское Борского района Нижегородской области. Вооруженный огнестрельным оружием, он произвел несколько выстрелов в местных жителей", – говорится в сообщении.

В Росгвардии "Интерфаксу" уточнили, что подозреваемого нашли в 7:12, а к месту, где он находился, вышли ближе к утру: "Чтобы не подвергать опасности жизни сотрудников, решили дождаться, когда наступит светлое время". Тело нашли на окраине Большеорловского, рядом с погибшим было два ружья.

Ранее сообщалось, что в понедельник в деревне Большеорловское вооруженный огнестрельным оружием мужчина открыл стрельбу. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, трое пострадавших были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями и прооперированы. Возбуждено уголовное дело об убийстве.