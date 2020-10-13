Азербайджан по ряду направлений активно возобновил ракетно-артиллерийские обстрелы

В ночь с 12 на 13 октября ситуация в зоне арцахо-азербайджанского конфликта оставалась неизменной, относительно стабильно напряженной.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

“Утром противник на южном, северном, северо-восточном и восточном направлениях возобновил военные действия, сопровождающиеся активным ракетно-артиллерийским огнем. Особенно активен противник в северо-восточной части линии фронта. Подразделения Армии обороны для пресечения огня противника и срыва его планов принимают адекватные меры на всех направлениях, удерживая оперативно-тактическую обстановку под своим контролем”, - сообщила Шушан Степанян.