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Сборная Армении по футболу уже в Эстонии

Сборная Армении по футболу уже в Эстонии

Сборная Армении уже в Таллине.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила Футбольная федерация Армении. Матч Эстония -Армения четвертого тура второй группы Лиги наций УЕФА состоится на стадионе “А Ле Кок Арена” в Таллине. Предматчевая пресс-конференция Хоакина Капароса  и Хорена Байрамяна начнется в 17:15 по местному времени (18:15 по ереванскому времени), будет транслироваться на официальной странице ФФА в Facebook, на страницах Instagram, на канале Youtube.

Матч Эстония - Армения четвертого тура второй группы Лиги наций УЕФА состоится 14 октября.  Начало матча в 22:45 по ереванскому времени.


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