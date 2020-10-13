Сборная Армении по футболу уже в Эстонии

Сборная Армении уже в Таллине.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила Футбольная федерация Армении. Матч Эстония -Армения четвертого тура второй группы Лиги наций УЕФА состоится на стадионе “А Ле Кок Арена” в Таллине. Предматчевая пресс-конференция Хоакина Капароса и Хорена Байрамяна начнется в 17:15 по местному времени (18:15 по ереванскому времени), будет транслироваться на официальной странице ФФА в Facebook, на страницах Instagram, на канале Youtube.

Матч Эстония - Армения четвертого тура второй группы Лиги наций УЕФА состоится 14 октября. Начало матча в 22:45 по ереванскому времени.