Народ Арцаха стоит перед угрозой геноцида: депутат НС Армении в ПАСЕ

Депутат Национального Собрания Армении и член армянской делегации в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Варданян на расширенном заседании ПАСЕ коснулся масштабной войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха. Как сообщает Арменпресс, в своем выступлении Варданян отметил, что народу Арцаха стоит перед угрозой геноцида.

«Вы думаете, что 3 миллиона армян вместе с Арцахом начали агрессию против 8-миллионного Азербайджана и 80-миллионной Турции? Любой спор должен разрешаться исключительно мирным путем. Народ Арцаха сейчас находится в опасности стать жертвами геноцида, потому что все города Арцаха подвергаются ракетным обстрелам, многие невинные люди погибли, мирное население подвергается нападениям, нападениям подвергаются международные журналисты. Мы имеем дело с международным агрессором, которого поддерживает Турция», - сказал Варданян.