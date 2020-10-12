Правительство Азербайджана постоянно следит за работающей в Баку журналисткой France24

Руководство Азербайджана постоянно следит за журналисткой телеканала France24 Катерин Норрис-Трент, которая приехала в Баку для освещения арцахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, об этом журналистка заявила в прямом эфире.

Она отметила, что правительство Азербайджана постоянно следит за их передвижениями, нарушая свободу освещения. Журналистка добавила, что с их командой ходит проводник, который вмешивается, когда они просто хотят поговорить с гражданами.

Чтобы воспрепятствовать деятельности журналистов в Арцахе, вооруженные силы Азербайджана обстреливают их. Многие армянские и иностранные журналисты были ранены в результате обстрела азербайджанской армией, некоторые из них получили серьезные ранения и перенесли операции.