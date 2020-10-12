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Азербайджан не допускает представителей международных организаций на поле боя: Ованнисян

Азербайджан не допускает представителей международных организаций на поле боя: Ованнисян

Представитель МО Армении Арцрун Ованнисян представил, почему Азербайджан не выполняет свои обязательства по обмену пленными и телами погибших. Как сообщает Арменпресс, отвечая на вопрос журналиста, происходит ли обмен пленными и телами погибших в зоне нагорно-карабахского конфликта, Ованнисян отметил:

«Обмен пленными и телами погибших должен производиться при гарантии представителей соответствующих международных организаций, которые должны прибыть на место боевых действий, чего Азербайджан категорически не желает делать и не принимает».


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