Азербайджан не допускает представителей международных организаций на поле боя: Ованнисян

Представитель МО Армении Арцрун Ованнисян представил, почему Азербайджан не выполняет свои обязательства по обмену пленными и телами погибших. Как сообщает Арменпресс, отвечая на вопрос журналиста, происходит ли обмен пленными и телами погибших в зоне нагорно-карабахского конфликта, Ованнисян отметил:

«Обмен пленными и телами погибших должен производиться при гарантии представителей соответствующих международных организаций, которые должны прибыть на место боевых действий, чего Азербайджан категорически не желает делать и не принимает».