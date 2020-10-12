Выступление главы МИД Армении по итогам встречи с главой МИД РФ

Министры иностранных дел Армении и России Зограб Мнацаканян и Сергей Лавров провели совместную пресс-конференцию по итогам переговоров, состоявшихся в Москве 12 октября.

Арменпресс представляет вступительное слово главы МИД Армении и ответы на вопросы журналистов:

“Уважаемый Сергей Викторович,

Уважаемые представители прессы,

Дорогие коллеги,

В первую очередь, хотел бы поблагодарить российскую сторону, Сергей Викторович, Вас, за теплый прием и конструктивный диалог. У нас состоялось достаточно содержательное обсуждение по широкому спектру вопросов двусторонних отношений и по региональной и по глобальной, мировой тематике. У нас есть высокая степень взаимопонимания по всем пунктам нашей нынешней повестки, что свидетельствует о весьма высоком уровне партнёрства и сотрудничества российско-армянских отношений.

Это официальный визит в Москву, который планировался заранее, и я очень рад, что мы осуществляем его сегодня, несмотря на те проблемы, которые существуют в нашем регионе. Мы высоко ценим посреднические усилия России в процессе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и особенно в выработке договоренности от 9-го октября о прекращении огня в гуманитарных целях.

Наши отношения между Россией и Арменией зиждятся на союзническом сотрудничестве, которое включает в себя буквально все сферы жизни, и по всем этим направлениям у нас есть динамичный и многоуровневый диалог. Сергей Викторович представил ту повестку, которую мы обсуждали сегодня, и эти договоренности, которые мы намерены продвигать вперед.

Мы также придаем особую значимость поддержанию динамики встреч, визитов и контактов на высшем уровне, соответствующей стратегическому и союзническому характеру армяно-российских отношений.

Россия является неизменно главным экономическим партнером Армении. Показатели двустороннего товарооборота остаются высокими в период экономической нестабильности и в условиях пандемии, даже несмотря на общий спад торгово-экономической активности. В наших отношениях мы рады были видеть поддержание темпов. По взаимной договорённости в период ограничений продолжали бесперебойно осуществляться взаимные сухопутные грузоперевозки. Ощутимый вклад в развитие и укрепление экономического сотрудничества вносит наша Межправительственная комиссия. Сергей Викторович уже отметил, что мы намерены в ближайшее время найти пути, когда мы сможем организовать очередную сессию межправкомиссии, которая является важнейшей платформой нашего экономического сотрудничества.

Наши страны успешно сотрудничают и в международных форматах. Армения является членом Евразийского экономического союза. На днях в Ереване состоялась встреча межправсовета ЕАЭС. Мы привержены приложению максимальных усилий для продолжения активизации институционального развития нашей организации, которая должна положительно сказаться на повышении уровня жизни граждан.

Особую важность представляет военно-техническое сотрудничество Армении и России. Развитие стратегического партнерства в данном направлении является одним из приоритетов в нашей двусторонней повестке.

Мы продолжаем вносить вклад в развитие и повышения эффективности работы как уставных органов, так и Секретариата ОДКБ. Считаем крайне важным претворение в жизнь принципов коллективной безопасности, как важного фактора обеспечения стабильности.

Дорогие друзья, в иных условиях мы могли бы еще долго говорить об армяно-российских союзнических отношениях, их отдельных направлениях сотрудничества, однако вы понимаете, что сегодня я сосредоточил основное внимание на развитии ситуации, которая уже стала реальной угрозой безопасности для всего нашего региона. То, с чем сегодня столкнулись наши соотечественники в Нагорном Карабахе, Арцахе, является воплощением экзистенциальной угрозы, которая зрела на протяжении нескольких десятков лет.

С 27-го сентября и, должен отметить, что это продолжается и по сей день, военно- политическое руководство Азербайджана ведет широкомасштабную агрессию против народа Нагорного Карабаха, при этом открыто демонстрирует свои истинные цели силового военного решения карабахского конфликта и физического истребления населения Арцаха. Такая геноцидальная манера действий Азербайджана не признает разницы между военными и мирными жителями. Скажу больше, она заточена в первую очередь на поражение гражданского населения. За время осуществления военной агрессии вооруженные силы Азербайджана атаковали более 120 гражданских населенных пунктов Арцаха, включая густонаселенные города, столицу Степанакерт, город Шуши , Гадрут, Мартакерт, Мартуни и так далее.

Вооруженные силы Азербайджана игнорируют обязательства по размежеванию военных целей и гражданского населения. Отсутствие военных объектов вблизи нападений Азербайджана лишний раз подтверждает умысел в действиях Азербайджана, что равносильно военным преступлениям.

В результате неизбирательных ударов с применением авиации, включая при поддержке авиации Турции, применением БПЛА, тяжелой артиллерии, ракетных и танковых подразделений, имеются многочисленные жертвы среди гражданского населения. Есть много погибших и раненых в результате применения Азербайджаном кассетных боеприпасов.

По состоянию на 10 октября от действий ВС Азербайджана и поддерживающих их сил погибло 23 мирных жителей, более сотни жителей получили ранения, из них 81 - тяжелые. В результате агрессии сильно возросло число вынужденных переселенцев. Некоторые из них переехали в другие населенные пункты Нагорного Карабаха, некоторые из них обосновались в Армении.

Был нанесен огромный ущерб гражданской инфраструктуре жизнеобеспечения и жилому фонду республики, почти 6 тысяч гражданских объектов: жилые дома, квартиры, магазины и т. д., были уничтожены или повреждены. Более 960 объектов инфраструктуры, зданий общественного и производственного назначения: энергоснабжение, связь, водоснабжение, мосты, школы, детские сады, дома культуры, фабрики. Были полностью разрушены 25 важнейших объектов энергетической инфраструктуры, повреждено большое количество электросетей по всей стране. Более 10 энергоблоков были приведены в негодность или серьезно повреждены.

Особым варварством отличается умышленное уничтожение мест религиозного поклонения и историко-культурных объектов. 8 октября вооруженные силы Азербайджана совершили два умышленных нападения на собор Святого Спасителя в городе Шуши, который является важным культурным и религиозным символом Арцаха. В результате этого пострадали мирные жители, в том числе представители прессы.

Представители прессы за этот период были также объектом, целью ударов. Были случаи серьезных ранений представителей прессы, как армянских, так и международных, в частности представитель российской прессы получил серьезное ранение во время второго удара территории, где находится собор Святого Спасителя.

Я подробно представил ситуацию, так как описанная мною реальность является доказательством той экзистенциальной угрозы, о которой мы говорим на протяжении десятилетий и с которой народ Арцаха сталкивается в течение последних 30 лет.

Эта угроза усугубляется двумя новыми негативными факторами на этом этапе, в частности, это прямое вовлечение Турции и переброска иностранных боевиков-террористов в регион из Сирии и Ливии. Боевики-террористы, религиозные радикалы широко используются Турцией для проецирования интересов нынешнего турецкого руководства и экспорта влияния в соседние регионы. Переброска Турцией иностранных боевиков из Сирии и Ливии в Азербайджан уже не только доказана нашими источниками, но зафиксирована и озвучена мировым сообществом. Прибегнув к помощи про-турецких вооруженных террористов, Азербайджан сам стал платформой для расширения влияния Турции и очагом международного терроризма в нашем регионе.

Эта политика подпитки и поощрения террористических организаций и предоставление им коридоров на Южный Кавказ чревато новым всплеском насилия террористической активности не только в нашем регионе, но и за его пределами.

Сегодня нам необходимо остановить боевые действия. Роль России в этом деле крайне важна. Еще раз хочу подчеркнуть ту важность совместного заявления, которого нам удалось достичь буквально два дня назад. Еще раз хочу поблагодарить активную роль вмешательства России и активную роль лично президента Владимира Путина, а также активную работу и вовлечение моего коллеги Сергея Викторовича, в результате нашей совместной работы нам удалось выйти и дать совместное заявление, которое имеет целью прекратить боевые действия, дойти до перемирия.

К сожалению, на данный момент мы не можем констатировать, что мы достигли существенного уровня по перемирию. Азербайджан не выполняет свои обязательства по прекращению огня.

Особо хочу отметить важность верификационных механизмов, которые позволят достичь установления и соблюдения режима прекращения огня. Только после полного установления режима прекращения огня, мы сможем эффективно двигаться вперед по всем вопросам.

Армения была и остается жестко приверженной исключительно мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта путем переговоров, и мы будем всячески способствовать этому во всей нашей работе. Сергей Викторович отметил, что у меня в течение сегодняшнего дня и завтра также будут встречи с моими коллегами и с сопредседателями, и мы продолжим в этом направлении работать. Хотя опять подчеркну, что влияние и тот удар, который нанесен по мирному процессу этими действиями Азербайджана, они не могут не учитываться, их крайне отрицательное влияние. Нам надо разрешить этот вопрос.

Армения является единственным гарантом безопасности народа Арцаха, и мы вместе будем продолжать принимать все необходимые меры, чтобы гарантировать все права народа Арцаха, очистить регион от терроризма и их покровителей, и очистить регион от негативного влияния.

Я еще раз хочу поблагодарить Вас, Сергей Викторович, за теплый прием и за очень конструктивные и содержательные беседы в течение этого дня. Мы еще продолжим, и еще раз хочу Вас поблагодарить за Ваш личный вклад в дело укрепления, углубления взаимодействия и сотрудничества между Арменией и Россией, укрепления нашего союзнического взаимодействия и его прочных основ.

Спасибо большое!”

Вопрос: С учетом событий последних двух дней, когда стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении режима прекращения огня, каким Вы видите этот верификационный механизм, который позволит на земле, действительно, установить режим прекращения огня, прекращения боевых действий, и, что Вы можете ответить на обвинение в адрес Армении в нарушении режима прекращения огня?

Ответ: Относительно верификационных механизмов, я сейчас, на данный момент, предпочту быть немного осторожным, в том смысле, что сейчас идут определенные, достаточно конкретные консультации по этим вопросам, именно на основе того, что, как выражено в нашем совместном заявлении, сегодняшней приоритетной задачей является обеспечение прекращения огня и обеспечение верификационных механизмов.

Сегодня у нас существует эта ситуация, когда мы пока не достигли уровня, где мы можем перейти к работе по первому пункту нашего заявления. Сегодня идут консультации и с привлечением Красного Креста, и между сторонами с помощью или с привлечением посредничества Российской Федерации в этом смысле, для того, чтобы найти механизм, когда мы можем конкретно начать работать. И сопредседатели, естественно, в это вовлечены непосредственно, все три, чтобы начать работать, для того, чтобы установить прочную основу, достаточно прочное достижение перемирия, для того, чтобы начать работать над теми гуманитарными вопросами.

Если мы не сможем продлить это перемирие, оно будет продолжать влиять негативно, чрезмерно негативно на все остальные вопросы, потому сохранение и укрепление этого перемирия, оно остается перед нами, как вызов и как непосредственно важная, приоритетная задача. Для этого верификационные механизмы остаются крайне важными. Мы всегда об этом говорили. Мы не в первый раз об этом говорим. Если есть какие-то обвинения в адрес Армении или в адрес Нагорного Карабаха, мы все время говорим об этом. Давно пора внедрить верификационные механизмы. Было много предложений и по этому поводу. Давно надо было это сделать.

Однако, это не армянская сторона, это не карабахская сторона, которые отказывались от верификационных механизмов. Это была азербайджанская сторона. Потому мы имеем сегодня то, что имеем. Я не могу принять какие-либо обвинения в адрес Нагорного Карабаха или Армении в контексте того, что происходит сегодня. Армения была и остается гарантом безопасности Нагорного Карабаха, кстати, нет другой системы. И, для Нагорного Карабаха этот вопрос борьбы за экзистенциальное существование - более чем реален сегодня, учитывая то, что происходит сегодня на земле.

Агентство Спутник: Президент Азербайджана Алиев заявил, что Турция должна играть более активную роль в урегулировании конфликта, как в рамках Минской группы ОБСЕ, так и в других форматах. В связи с этим считайте ли вы, что более активное участие Турции в Минской группы ОБСЕ может продвинуть мирное урегулирование и каким образом, и возможно ли вообще говорит о каких либо других форматах, если в совместном заявлении по итогам московских переговоров Азербайджан и Армения подтвердили приверженность неизменности формата переговоров.

Зограб Мнацаканян: С моей стороны только могу добавить, что да, действительно, поддержка нынешнему формату выражена и в последнем документе, это совместное заявление от 10 октября. То, что сопредседательство Минской группы ОБСЕ является единственным эффективным форматом, где проводится работа по мирному урегулированию, для нас не вызывало каких-либо сомнений когда-либо и не вызывает каких-либо сомнений тем более сейчас. И мы будет продолжать активно работать в этом формате. Мы уже коснулись того, что мы будем иметь контакт сегодня.

Вы понимаете, что сейчас то, что происходит на земле, то, что происходит непосредственно в Нагорном Карабахе - вся эта вот ярко выраженная агрессия и то состояние, в котором находится Нагорный Карабах, имеет достаточно серьёзное влияние на нашу работу, но наша работа будет продолжаться. Потому что наша позиция была и остается четкой: нет альтернативы мирному урегулированию. И если Азербайджан выбрал путь применения силы, как метод добиваться условий или метод добиваться своих максималистских позиций, то мирного урегулирования не будет и не будет мира в регионе. Такой метод отвергался и будет отвергаться очень резко. Нам надо работать, и на это мы настроены. Вместе с сопредседателями мы будем работать именно в этом русле.

Что касается активной роли Турции, я извиняюсь, на данный момент активная роль Турции выражается в наличии боевиков - террористов в нашем регионе и в наличии активной военной поддержки Азербайджану. Естественно понимаете, что такая активность каким-либо образом не может приветствоваться. Спасибо.