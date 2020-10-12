За сутки уничтожено около 200 азербайджанских военнослужащих

В ходе развязанной Азербайджаном против Арцаха крупномасштабной войны 12 октября уничтожено около 200 азербайджанских военнослужащих. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«За прошедшие часы было уничтожено 3 БПЛА, 1 самолет, 3 единицы бронетехники, около 200 живой силы», - сказал Ованнисян.

Арцрун Ованнисян отметил, что армянская сторона, публикуя потери противника, указывает только количество уничтоженной техники, сюда не включается военная техника, взятая у противника в рабочем состоянии.