За сутки уничтожено около 200 азербайджанских военнослужащих
22:22, 12 Октябрь, 2020
В ходе развязанной Азербайджаном против Арцаха крупномасштабной войны 12 октября уничтожено около 200 азербайджанских военнослужащих. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
«За прошедшие часы было уничтожено 3 БПЛА, 1 самолет, 3 единицы бронетехники, около 200 живой силы», - сказал Ованнисян.
Арцрун Ованнисян отметил, что армянская сторона, публикуя потери противника, указывает только количество уничтоженной техники, сюда не включается военная техника, взятая у противника в рабочем состоянии.
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