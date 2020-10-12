Виолончелист Севак Аванесян исполнил произведение Комитаса в церкви Казанчецоц в Шуши

Первый виолончелист Брюссельского национального филармонического оркестра Севак Аванесян исполнил произведение «Крунк» Комитаса в церкви Казанчецоц в Шуши. Как сообщает Арменпресс, видео выступления широко распространилось в интернете.

8 октября азербайджанцы дважды нанесли ракетные удары по церкви Казанчецоц в Шуши.