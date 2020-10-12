Время в Ереване: 11:07:36,   12 Октябрь

Виолончелист Севак Аванесян исполнил произведение Комитаса в церкви Казанчецоц в Шуши

Виолончелист Севак Аванесян исполнил произведение Комитаса в церкви Казанчецоц в Шуши

Первый виолончелист Брюссельского национального филармонического оркестра Севак Аванесян исполнил произведение «Крунк» Комитаса в церкви Казанчецоц в Шуши. Как сообщает Арменпресс, видео выступления широко распространилось в интернете.

8 октября азербайджанцы дважды нанесли ракетные удары по церкви Казанчецоц в Шуши.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации