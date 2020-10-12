Время в Ереване: 11:07:36,   12 Октябрь

Риск распространения коронавируса в Армии обороны сведен к минимуму

Риск распространения коронавируса в Армии обороны сведен к минимуму

Риск распространения коронавируса в Армии обороны сведен к минимуму, несмотря на военную ситуацию. Как сообщает Арменпресс, Ваграм Погосян сказал об этом 12 октября во время пресс-конференции радиостанции «Азатутюн» в Facebook.

«С самого начала Армия обороны предприняла серьезные меры для предотвращения распространения инфекции в армии, и эти действия до сих пор проводятся по максимуму. В этом плане опасность достаточно сведена к минимуму», - сказал Погосян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации