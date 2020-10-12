Риск распространения коронавируса в Армии обороны сведен к минимуму, несмотря на военную ситуацию. Как сообщает Арменпресс, Ваграм Погосян сказал об этом 12 октября во время пресс-конференции радиостанции «Азатутюн» в Facebook.

«С самого начала Армия обороны предприняла серьезные меры для предотвращения распространения инфекции в армии, и эти действия до сих пор проводятся по максимуму. В этом плане опасность достаточно сведена к минимуму», - сказал Погосян.