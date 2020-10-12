Пресс-секретарь президента Арцаха уверен, что есть страны, желающие признать независимость Арцаха

Вопрос признания независимости Арцаха определенно стоит во внешнеполитической повестке дня страны, но задача властей Арцаха - это признание независимости Арцаха не только Арменией, но и многими другими странами мира. Как сообщает Арменпресс, пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян сказал об этом 12 октября во время пресс-конференции радиостанции «Азатутюн» в Facebook, коснувшись вопроса о том, обратится ли президент Арцаха к властям Армении по вопросу признания независимости Арцаха.

По его словам, весь политический процесс должен вестись в том направлении, чтобы многие страны мира признали независимость Арцаха. «Я не исключаю, что в этом направлении будут предприняты шаги», - сказал Погосян.

По его словам, решение важнейших вопросов внешнеполитической повестки зависит от ряда обстоятельств.

По мнению Погосяна, если процессы будут развиваться таким образом, что президент Арцаха обратится к государствам мира с просьбой признать независимость Арцаха, то увидим, какие государства будут готовы признать независимость Арцаха.

«Я убежден, что таковые есть», - заключил Погосян.