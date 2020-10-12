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Мы не собираемся покидать свою Родину: пресс-секретарь президента Арцаха

Мы не собираемся покидать свою Родину: пресс-секретарь президента Арцаха

Пресс-секретарь президента Республики Арцах Ваграм Погосян заверяет, что народ Арцаха не намерен никуда уезжать со своей Родины. Как сообщает Арменпресс, Ваграм Погосян сказал об этом 12 октября во время пресс-конференции радиостанции «Азатутюн» в Facebook.

«Народ Арцаха сегодня очень крепко стоит на земле. Конечно, из соображений безопасности было много семей, которые переехали в более безопасные места, но в целом народ Арцаха стоит крепко на своей земле и не собирается никуда уезжать из своей Родины», - сказал Погосян.

Ваграм Погосян добавил, что не думает, что среди людей есть панические настроения. По его словам, общество достаточно сплоченное.


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