Международному сообществу представляются факты о террористических действиях Азербайджана

По словам пресс-секретаря президента Арцаха Ваграма Погосяна, Турция через Азербайджан пытается превратить регион в новый террористический очаг. Как сообщает Арменпресс, Ваграм Погосян сказал об этом 12 октября во время пресс-конференции радиостанции «Азатутюн» в Facebook.

«Мы все за то, чтобы Азербайджан получил заслуженное наказание со стороны международного сообщества, потому что сегодня не только Армения, не только Арцах, но и международное сообщество, различные центры силы - Российская Федерация, Франция и многие другие международные организации, заявили, что в войну вовлечены террористы. Турция пытается через Азербайджан превратить регион в новый очаг терроризма», - сказал Погосян.

Ваграм Погосян отметил, что это серьезное обвинение в адрес Азербайджана, так как мир борется с терроризмом, и президент Арцаха в этот период неоднократно заявлял, что Арцах участвует в борьбе с терроризмом.

«Международное сообщество должно предпринять много практических шагов. Аргументы самые разные, сегодня некоторые из них подлежат публикации, другие просто передаются в соответствующие структуры. Среди жертв Азербайджана большое количество тел, похожих на людей, принимавших участие в различных террористических актах в Сирии. Об этом есть видеоматериалы, которые будут опубликованы, но сейчас они представлены в разные структуры», - сказал Ваграм Погосян.