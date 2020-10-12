Азербайджан очень непредсказуем в своем поведении: Ваграм Погосян о прекращении огня

Пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян затрудняется ожидать чего-либо от соглашения о прекращении огня с Азербайджаном и переговоров о прекращении огня, потому что считает врага непредсказуемым. Как сообщает Арменпресс, Ваграм Погосян сказал об этом 12 октября во время пресс-конференции радиостанции «Азатутюн» в Facebook.

«Мы увидели, что соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях было достигнуто всего несколько дней назад, но Азербайджан не желает его соблюдать. С момента вступления в силу прекращения огня прошло достаточно времени, но атаки, артиллерийские обстрелы и ракетные обстрелы со стороны Азербайджана продолжаются. Однако сегодня глава МИД России заявил, что это сложный процесс, решить его сразу невозможно. Это процесс, который идет сейчас, работа ведется с обеими сторонами», - сказал Погосян.

Ваграм Погосян добавил, что и официальный Степанакерт, и официальный Ереван всегда выступали за мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

«Однако у нас есть противник, враг, который довольно непредсказуем в своем поведении, поэтому сегодня очень сложно выразить какие-либо ожидания по этому поводу», - сказал Погосян.