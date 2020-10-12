ВС Азербайджана продолжают наступательные действия, АО пропорционально отвечает врагу

Вооруженные силы Азербайджана продолжают наступательные операции против Арцаха, а Армия обороны пропорционально отвечает врагу. Как сообщает Арменпресс, об этом 12 октября в беседе с радиостанцией «Азатутюн» заявил пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян.

«В настоящее время бои продолжаются в и направлении Гадрута, и в южном направлении. Азербайджанская армия продолжает проводить наступательные операции, на которые Армия обороны реагирует пропорционально. Бои тяжелые, но Армия обороны осуществляет адекватные действия», - сказал Погосян.