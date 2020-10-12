Вице-спикер НС выразил надежду на реакцию Беларуси на слухи о поставках оружия в Баку

Вице-спикер НС Армении, председатель Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Национальным Собранием Республики Армения и Национальным Собранием Республики Беларусь Ваге Энфиаджян 12 октября встретился с временным поверенным в делах Республики Беларусь в Республике Армения Сергеем Троцюком.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, стороны коснулись сложной геополитической ситуации в регионе. Вице-спикер Национального Собрания Армении представил ситуацию, созданную продолжающейся агрессией Азербайджана.

Собеседники подтвердили, что у проблемы нет военного решения, и единственный способ решить ее – мирные переговоры, исключающие распространение терроризма.

В.Энфиаджян обратил внимание белорусской стороны на циркулирующую информацию о поставках белорусского оружия в Азербайджан. Вице-спикер НС выразил надежду, что Беларусь сделает целенаправленные заявления по вышеупомянутым явлениям и фактам.