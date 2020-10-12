Министерство обороны опубликовало новый список погибших военнослужащих
17:59, 12 Октябрь, 2020
Министерство обороны опубликовало новый список военнослужащих, погибших при отражении азербайджанской агрессии:
- Брсоян Гагик Седракович, 2002 г.р.
- Овсеян Рафаэль Арманович, 2001 г.р.
- Григорян Ованес Карленович, 1995 г.р.
- Резервист Овсепян Камо Шагенович, 1976 г.р.
- Доброволец Петросян Абет Врежевич, 1965 г.р.
- Доброволец Будурян Ваагн Наапетович, 1996 г.р.
- Доброволец Саркисян Александр Гамлетович, 1988 г.р.
- Доброволец Матевосян Лерник Мартикович 1967 г.р.
- Погосян Саркис Гарегинович, 1982 г.р.
- Мелконян Сероб Меликович, 1969 г.р.
- Казарян Арман Варданович, 1981 г.р.
- Арутюнян Мгер Володиевич, 1973 г.р.
- Гиносян Вачаган Анушаванович, 1985 г.р.
- Вирабян Сережа Смбатович, 1995 г.р.
- Григорян Вазген Амаякович, 1976 г.р.
- Отарян Татул Меружанович, 1986 г.р.
- Саланян Баграт Рубенович, 1982 г.р.
- Аршакян Зограб Самвелович, 1990 г.р.
- Хачатрян Артем Карапетович, 1994 г.р.
- Гаспарян Самвел Саакович, 1994 г.р.
- Диланян Гагик Эдвардович, 2000 г.р.
- Бадоян Нвер Арташевич, 1972 г.р.
- Петросян Артем Арамович, 1996 г.р.
- Джалавян Давид Хоренович, 1999 г.р.
- Хечумян Артак Норикович, 1982 г.р.
- Микоян Тигран Арсенович, 1997 г.р.
- Аветисян Элфик Мкртычевич, 2000 г.р.
- Саргсян Нарек Анастасович, 1991 г.р.
- Тадевосян Ваан Сурикович, 1987 г.р.
- Сосьян Сурен Сейранович, 200 1г.р.
- Арутюнян Арутюн Геворкович, 1998 г.р.
- Атаян Владислав Георгиевич, 1980 г.р.
- Аветисян Влад Араикович, 1995 г.р.
- Бабаян Овик Вильятович, 1980 г.р.
- Давтян Слава Рашидович, 1976 г.р.
- Арутюнян Татул Вигенович, 1987 г.р.
- Адамян Эдуард Эдуардович, 1995 г.р.
- Резервист Бабаян Айк Вильятович, 1975 г.р.
- Резервист Осипов Арен Амаякович, 1984 г.р
- Резервист Алексанян Карен Вагифович, 1980 г.р.
- Резервист Ираселян Карен Суренович, 1980 г.р.
- Авакян Хачатур Ованесович, 1980 г.р.
- Саркисян Вилен Гамлетович, 1990 г.р.
- Абраамян Айк Борисович, 1988 г.р.
- Арутюнян Гарик Юрьевич, 1977 г.р.
- Меграбян Давид Самвелович, 2001 г.р.
- Геворкян Тигран Грачикович, 2000 г.р.
- Агекян Армен Гегайрович, 2000 г.р.
- Чхрикян Григор Андраникович, 2001 г.р.
- Садоян Абраам Геворкович, 2002 г.р.
- Григорян Давид Севакович, 1994 г.р.
До этого были опубликованы имена 429 жертв.
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