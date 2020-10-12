Министерство обороны опубликовало новый список погибших военнослужащих 

Министерство обороны опубликовало новый список военнослужащих, погибших при отражении азербайджанской агрессии:

Брсоян Гагик Седракович, 2002 г.р. Овсеян Рафаэль Арманович, 2001 г.р. Григорян Ованес Карленович, 1995 г.р. Резервист Овсепян Камо Шагенович, 1976 г.р. Доброволец Петросян Абет Врежевич, 1965 г.р. Доброволец Будурян Ваагн Наапетович, 1996 г.р. Доброволец Саркисян Александр Гамлетович, 1988 г.р. Доброволец Матевосян Лерник Мартикович 1967 г.р. Погосян Саркис Гарегинович, 1982 г.р. Мелконян Сероб Меликович, 1969 г.р. Казарян Арман Варданович, 1981 г.р. Арутюнян Мгер Володиевич, 1973 г.р. Гиносян Вачаган Анушаванович, 1985 г.р. Вирабян Сережа Смбатович, 1995 г.р. Григорян Вазген Амаякович, 1976 г.р. Отарян Татул Меружанович, 1986 г.р. Саланян Баграт Рубенович, 1982 г.р. Аршакян Зограб Самвелович, 1990 г.р. Хачатрян Артем Карапетович, 1994 г.р. Гаспарян Самвел Саакович, 1994 г.р. Диланян Гагик Эдвардович, 2000 г.р. Бадоян Нвер Арташевич, 1972 г.р. Петросян Артем Арамович, 1996 г.р. Джалавян Давид Хоренович, 1999 г.р. Хечумян Артак Норикович, 1982 г.р. Микоян Тигран Арсенович, 1997 г.р. Аветисян Элфик Мкртычевич, 2000 г.р. Саргсян Нарек Анастасович, 1991 г.р. Тадевосян Ваан Сурикович, 1987 г.р. Сосьян Сурен Сейранович, 200 1г.р. Арутюнян Арутюн Геворкович, 1998 г.р. Атаян Владислав Георгиевич, 1980 г.р. Аветисян Влад Араикович, 1995 г.р. Бабаян Овик Вильятович, 1980 г.р. Давтян Слава Рашидович, 1976 г.р. Арутюнян Татул Вигенович, 1987 г.р. Адамян Эдуард Эдуардович, 1995 г.р. Резервист Бабаян Айк Вильятович, 1975 г.р. Резервист Осипов Арен Амаякович, 1984 г.р Резервист Алексанян Карен Вагифович, 1980 г.р. Резервист Ираселян Карен Суренович, 1980 г.р. Авакян Хачатур Ованесович, 1980 г.р. Саркисян Вилен Гамлетович, 1990 г.р. Абраамян Айк Борисович, 1988 г.р. Арутюнян Гарик Юрьевич, 1977 г.р. Меграбян Давид Самвелович, 2001 г.р. Геворкян Тигран Грачикович, 2000 г.р. Агекян Армен Гегайрович, 2000 г.р. Чхрикян Григор Андраникович, 2001 г.р. Садоян Абраам Геворкович, 2002 г.р. Григорян Давид Севакович, 1994 г.р.

До этого были опубликованы имена 429 жертв.