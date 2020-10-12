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Спикер НС Армении провел телефонный разговор с председателем Совета Федерации ФС РФ

Спикер НС Армении провел телефонный разговор с председателем Совета Федерации ФС РФ

Состоялась телефонная беседа председателя Национального Собрания Армении Арарата Мирзояна с председателем Совета Федерации ФС РФ Валентиной Матвиенко.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, глава парламента Армении проинформировал В.Матвиенко о несоблюдении Азербайджаном режима перемирия и продолжающихся обстрелах мирных населенных пунктов, а также о привлечении турецких и международных террористов.


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