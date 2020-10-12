Forbes назвал самых богатых русскоязычных блогеров в TikTok

Forbes составил рейтинг самых богатых русскоязычных блогеров в видеосервисе TikTok, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Первое место занял 22-летний уроженец Узбекистана Рахим Абрамов. У него 9,5 миллионов подписчиков и доход в 10,47 миллионов рублей рублей. На втором месте — 21-летняя уроженка Таджикистана Дина Саева. На нее подписаны 16,4 миллиона человек, которые принесли ей 4, 93 миллиона рублей. Тройку лидеров закрывает 23-летний белорус Алексей Савко. Его аудитория составляет 6,5 миллионов подписчиков, а доход — 4,81 миллиона рублей.

За ними следуют Юлия Гаврилина (7,2 миллиона подписчиков, 3,32 миллиона рублей), Валя Карнавал (9,1 миллиона подписчиков, 3,21 миллиона рублей), Даня Милохин (8,6 миллиона подписчиков, 2,87 миллиона рублей).

Также в список попали Кирилл и Артем Верзаковы (6,9 миллиона подписчиков, 2,56 миллионов рублей), Анна Калашник (4,7 миллиона подписчиков, 2 миллиона рублей), Аня Покров (7,1 миллиона подписчиков, 1,92 миллиона рублей) и Диана Астер (6,5 миллионов подписчиков, 1,44 миллиона рублей).

При подсчетах учитывался объем выплат тиктокерам от рекламодателей и музыкальных лейблов с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года. В шорт-лист не вошли блогеры, музыканты и иные знаменитости, которые прославились за пределами сервиса или получали доходы от иной профессиональной деятельности.

Особенность TikTok заключается в том, что его алгоритмы выборочно показывают видео широкой аудитории: даже новичок за несколько месяцев регулярных съемок может набрать сотни тысяч просмотров своих видео.

В 2020 году TikTok обогнал по популярности Instagram — у него более 2 млрд скачиваний.