Азиатские индексы - 12-10-20
ТОКИО, 12 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 12 октября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.26% и составил 23558.69 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.24% и составил 1643.35 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 2.64% и составил 3358.47 пункта, а HANG SENG вырос на 2.20% и составил 24649.68 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
- 17:42 Forbes назвал самых богатых русскоязычных блогеров в TikTok
- 17:30 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 12-10-20
- 17:30 Азиатские индексы - 12-10-20
- 17:24 Вопрос признания независимости Арцаха обсуждается: вице-спикер НС
- 17:05 Подтверждаем неизменность формата переговоров: Лавров о заявлении Алиева
- 16:58 ООН оценила ущерб мировой экономике от природных катастроф за 20 лет
- 16:52 Мнацаканян видит необходимость в стабильном прекращении огня для начала гуманитарный действий
- 16:25 Азербайджан стал очагом международного терроризма в регионе: Мнацаканян
- 16:20 Совет ЕС утвердил назначение ирландки Мейрид Макгиннес новым еврокомиссаром
- 16:17 Затягивание переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта Лавров считает ошибочным
- 16:05 В Китае нашли самые древние в Евразии кожаные мячи
- 15:47 В случае прекращения огня со стороны Азербайджана Арцах готов приступить к гуманитарным действиям
- 15:36 Пашинян с внепарламентскими силами обсудил ситуацию, сложившуюся в результате войны
- 15:34 Жители Иерусалима флагами Армении и Арцаха на окнах зданий, выразили армянам свою поддержку
- 15:27 Удивительно, что на агрессию Турции, члена НАТО, указывает только Франция: Доминик Лоусон
- 15:24 Гинцбург: среди привитых "Спутником V" добровольцев нет инфицированных
- 15:22 ПВО Арцаха сбила Су-25 противника: турецкие F-16 продолжают помогать Азербайджану
- 15:14 Крупная энергетическая компания США Chevron покидает Азербайджан
- 15:05 Telegraph: страны ЕС готовятся к сценарию Brexit с отсутствием торговой сделки
- 15:02 Россия рассчитывает посредством контактов со сторонами обеспечить выполнение соглашения о прекращени
- 14:52 Выполнение московских договоренностей крайне важно: Дмитрий Песков
- 14:33 Мнацаканян отметил необходимость прекращения огня и подчеркнул роль России в этом вопросе
- 14:28 Президент Арцаха проводит встречи с ополченцами
- 14:10 ЮНЕСКО призывает воздерживаться от нанесения ущерба любому виду культурного наследия
- 14:09 Мужчина нашел рвоту кашалота и стал миллионером
17:26, 05.10.2020
Просмотрели 2069 раз Арцах в тактических целях отводит силы в некоторых направлениях: разъяснение
17:42, 07.10.2020
Просмотрели 1836 раз Алиев изменил свою риторику
11:13, 08.10.2020
Просмотрели 1728 раз Женева встретит главу МИД Азербайджана с требованиями санкций против клана Алиевых
00:50, 09.10.2020
Просмотрели 1507 раз МИД Армении и Азербайджана приглашены в Москву. Кремль
18:09, 07.10.2020
Просмотрели 1497 раз Я признаю Республику Арцах: депутат Европарламента