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Азиатские индексы - 12-10-20

Азиатские индексы - 12-10-20

ТОКИО, 12 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 12 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.26% и составил 23558.69 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.24% и составил 1643.35 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 2.64% и составил 3358.47 пункта, а HANG SENG вырос на 2.20% и составил 24649.68 пункта.


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