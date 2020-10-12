Азиатские индексы - 12-10-20

ТОКИО, 12 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 12 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.26% и составил 23558.69 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.24% и составил 1643.35 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 2.64% и составил 3358.47 пункта, а HANG SENG вырос на 2.20% и составил 24649.68 пункта.