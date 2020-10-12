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Вопрос признания независимости Арцаха обсуждается: вице-спикер НС

Вопрос признания независимости Арцаха обсуждается: вице-спикер НС

Вице-спикер Национального Собрания Армении Ален Симонян считает очень важным, чтобы независимость Арцаха была признана не только Арменией, но и всем миром. Как сообщает Арменпресс, Симонян сказал об этом в беседе с журналистами.

«Понятно, что независимость Арцаха - самый важный вопрос для всех нас. Мы работаем со всеми нашими партнерами по всем направлениям, мы идем по пути признания Арцаха. В своих контактах даже на самом низком уровне мы сегодня поднимаем этот вопрос. Очень важно, чтобы Арцах был признан не только Арменией, но и всем миром, и были конкретные юридические шаги. Этот вопрос обсуждается, и, да, это важнейший вопрос», - сказал Симонян.


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