Подтверждаем неизменность формата переговоров: Лавров о заявлении Алиева

Министр иностранных дел России Сергей Лавров коснулся заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что «Турция должна играть более активную роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта как в рамках Минской группы, так и в других форматах». Как сообщает Арменпресс, на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном в Москве Сергей Лавров напомнил, что три страны-сопредседатели - Россия, США и Франция - имеют полномочиями выступать посредниками в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Он также подчеркнул, что одним из пунктов принятого трехстороннего заявления была неизменность формата переговорного процесса.

«В последние дни заявления из мировых столиц подчеркивают приверженность мандату трех сопредседателей», - сказал глава МИД РФ.

Он добавил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ прибыли в Москву для встречи с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном, а на прошлой неделе имели контакты с министром иностранных дел Азербайджана.

«Мы подтверждаем неизменность переговорного процесса, переговорного формата. В совместном трехстороннем заявлении мы подтвердили нашу приверженность дальнейшим усилиям по достижению политического урегулирования на основе принципов, разработанных при участии сопредседателей», - сказал Лавров.

Глава МИД России отметил, что Ильхам Алиев также приветствовал московские договоренности.

Сергей Лавров добавил, что он связался с министром иностранных дел Турции и сообщил ему, что ожидают поддержки их усилиям. «В воскресенье у нас состоялся очередной телефонный разговор, в ходе которого была подтверждена поддержка московского документа», - сказал он.

Завершая свое выступление, глава МИД России подчеркнул, что необходимо, чтобы московские договоренности работали в реальной жизни, и ведутся работы в этом направлении.