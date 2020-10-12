ООН оценила ущерб мировой экономике от природных катастроф за 20 лет

Мировая экономика за последние 20 лет из-за глобальных природных катастроф потеряла почти 3 триллиона долларов. Как передает Арменпресс, об этом говорится в докладе агентства ООН по сокращению рисков глобальных катастроф.

По данным организации, за период с 2000 по 2019 годы произошло 7 348 глобальных катаклизмов, которые унесли жизни 1,23 миллиона человек. В результате катастроф мировая экономика потеряла 2,97 триллиона долларов.

Эксперты отмечают, что за предыдущие 20 лет, с 1989 по 1999 годы, было зафиксировано почти в два раза меньше природных катастроф - 4212. Они унесли жизни свыше 1,19 миллиона человек, а мировая экономика потеряла 1,63 триллиона долларов.

Как отмечается в документе, рост природных катастроф в первое 20-летие нынешнего века связан с изменением климата и экстремальными климатическими условиями. В частности, почти в два раза увеличилось количество наводнений, а также стало больше штормов, периодов засухи, случаев лесных пожаров и температурных рекордов. Кроме того, стало происходить больше землетрясений и цунами, которые привели к самому большому количеству жертв среди населения.