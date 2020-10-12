Мнацаканян видит необходимость в стабильном прекращении огня для начала гуманитарный действий

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян считает установление стабильного режима прекращения огня на линии соприкосновения необходимым для реализации договоренности, достигнутой в результате встречи министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, Мнацаканян сказал об этом на пресс-конференции, состоявшейся после встречи с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым в Москве.

«Сегодня приоритетом является обеспечение прекращения огня и верификационных механизмов. Мы еще не достигли уровня закрепления первого пункта нашего заявления. Сегодня проводятся консультации и с МККК, и со сторонами, чтобы мы могли найти механизм, когда мы сможем достичь строгого прекращения огня для начала работ по гуманитарным вопросам. Если мы не продлим режим прекращения огня, это очень негативно скажется на остальных вопросах», - сказал Мнацаканян.

Коснувшись верификационных механизмов, Мнацаканян добавил, что они должны были быть введены давно, но именно Азербайджан отказался от этих механизмов.