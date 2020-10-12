Совет ЕС утвердил назначение ирландки Мейрид Макгиннес новым еврокомиссаром

Совет ЕС утвердил в понедельник кандидатуру Мейрид Макгиннес (Mairead McGuinness) на пост нового члена Еврокомиссии от Ирландии взамен ушедшего в отставку после громкого скандала, связанного с нарушением карантинных норм, Фила Хогана. Как передает Арменпресс, об этом говорится в распространенном в Брюсселе заявлении Совета ЕС.

"Сегодня Совет по общему согласию с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен назначил новым членом Еврокомиссии Мейрид Макгиннес. Это назначение последовало за отставкой Фила Хогана и продлится до конца срока полномочий Еврокомиссии - до 31 октября 2024 года", - отметил Совет, подтвердив, что ирландка будет отвечать за финансовые услуги, финансовую стабильность и рынки капитала.

При этом портфель Фила Хогана, который имел один из ключевых в ЕК портфелей еврокомиссара по торговле, был передан заместителю председателя Еврокомиссии латышу Валдису Домбровскису, чье назначение также было одобрено.

Ирландец Фил Хоган был вынужден уйти в отставку 27 августа после того, как стал фигурантом крупного скандала, получившего в ирландской прессе название "Гольфгейт". Еврокомиссар принял участие в гала-ужине парламентского гольф-клуба, который состоялся 19 августа в городке Клифден в Ирландии. Мероприятие, в котором принял участие 81 человек, грубо нарушило правила карантина, связанные с проведением общественных собраний.