Затягивание переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта Лавров считает ошибочным

Российская Федерация ожидает, что договоренность о прекращении огня в зоне карабахского конфликта, достигнутая по итогам встречи 10 октября в Москве, должна неуклонно сохраняться.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

“Мы обменялись мнениями о том, как двигаться дальше. Мы понимаем, что процесс необходим, затягивание возобновления процесса политических переговоров мы считаем ошибочным. Как нам сообщили наши армянские друзья, на встрече министра Мнацаканяна с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, которая состоится в Москве, речь будет о том, как двигаться дальше”, - представил Лавров.

Азербайджан, проигнорировав режим прекращения огня, согласованный при посредничестве России, с 10 октября, попирая свои договоренности, продолжает ракетный обстрел мирных населенных пунктов, больших городов. Также совершает атаки и артобстрелы на северном и южном направлениях линии соприкосновения. С 10 октября Гадрут подвергается сильным атакам азербайджанских сил. Бои продолжаются.