СК возбудил уголовное дело по факту развязывания агрессии Азербайджана против Армении

По фактам развязывания и ведения с 28 сентября 2020г. военно-политическим руководством Азербайджана агрессивной войны против Республики Армения, совершения серьёзных нарушений норм международного гуманитарного права, в СК РА были возбуждены уголовные дела 28-го сентября 2020 года, с 13:00, и в последующие дни, военно-политическое руководство Азербайджана, под общим командованием верховного главнокомандующего вооруженных сил, Президента Республики Ильхама Алиева, Министра обороны, генерал-полковника Закира Гасанова и других высокопоставленных военных должностных лиц, грубо нарушая требования многочисленных норм международного гуманитарного и обычного права – пункта 4 статьи 2 Устава ООН от 26 июня 1945 года (все члены Организации Объединенных Наций воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с Целями Объединенных Наций) (Устав вступил в силу 24 октября 1945г., для Республики Армения вступил в силу с 02 марта 1992г.), пункта "a" резолюции 3314 XXIX заседания Генеральной ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года (вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию другого государства), пункта "b" (бомбардировка вооруженными силами государства территории другого государства или применение любого оружия государством против территории другого государства), пункта “d” (нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы, или морские и воздушные флоты другого государства), статьи 8-bis Римского статута Международного уголовного суда (далее МУС) от 17 июня 1998 года, положения статей 48, 51 (2), 52 (2), пункта 3 статьи 51 (4) и пункта 5 статьи 85 первого Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов, норм 1, 7, 11, 12, 54 обычного международного гуманитарного права (то есть, практика государств определяет ответственность, независимо от обстоятельства, является ли данное государство участником 1-го Дополнительного протокола или статута МУС), с применением минометно-ракетно-артиллерийских орудий и беспилотных летательных аппаратов, посягнули на территориальную целостность Республики Армения, развязав агрессивную войну и осуществив акт агрессии.

В частности:

В результате масштабных следственных и других процессуальных действий, осуществленных по примерно одному десятку уголовных дел, возбужденных в Следственном комитете РА, было установлено, что вооружённые силы Азербайджана, с использованием запрещенных методов ведения войны, не разграничивая гражданских жителей от военнослужащих, в качестве мишени для систематизированных, преднамеренных и целенаправленных атак выбрало гражданское население 10 мирных населенных пунктов – города Варденис марза Гегаркуник, населенных пунктов Сотк, Норабак, Кут общины Гегамасар, общин Варденик, Арцванист, Мец Масрик того же марза, общин Капутан и Котайк марза Котайк, населенного пункта Кагнут общины Капан марза Сюник, находящихся в глубоком тылу и не участвующих в боевых действиях; в том числе гражданское население, проживающее в густонаселенных районах, важнейшие гражданские инфраструктуры – строения, дороги, жилые дома, учебные заведения и другие инфраструктуры, пассажирский автобус, а также отдельных гражданских лиц. В результате были убиты 4 человека, которые находятся под защитой международного права, двое граждан получили разные телесные повреждения.

Атаки с применением минометно-ракетно-артиллерийских орудий и БЛА привели к умышленному, преднамеренному уничтожению частного и государственного имущества в особо крупных размерах, причинив имущественный вред в особо крупных размерах. Кроме того, в результате преступных действий военнослужащих вооруженных сил Азербайджана, 29 сентября 2020 года, на воздушной территории Республики Армения, поблизости общины Варденис, был сбит самолет СУ 25, принадлежащий Министерству обороны РА, в результате чего погиб пилот самолета, майор Валерий Данелин. По поручению председателя Следственного комитета РА, по возбуждённым уголовным делам создана следственная группа и с целью обеспечения полноты, объективности и всесторонности расследования уголовного дела проводятся крупномасштабные следственные и другие процессуальные действия, о результатах периодически будет предоставлена информация.