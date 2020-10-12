Среди двух тысяч добровольцев, которым поставили обе вакцины "Спутник V", нет инфицированных коронавирусом, сообщил РИА Новости глава центра имени гамалеи Александр Гинцбург.

Ранее в Сети появилась информация о якобы достоверных случаях заболевания коронавирусом после как первой, так и второй прививки вакциной "Спутник V", якобы несмотря на появление в крови антител, после контакта с заражёнными они заболевали COVID-19,сообщает Арменпресссо ссылкой на РИА Новости.

Человек считается вакцинированным от коронавируса на 21-й день после второй прививки "Спутник V", уточнил РИА Новости глава разработавшего вакцину Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Что значит заболевают? Они еще не (считаются) привитыми после первой прививки. Если на четвертый-пятый день антитела начинают вырабатываться, в лучшем случае, на 15-ый, а на 21-28-ой день, соответственно, они выходят на плато. А вообще-то они привиты только после второй прививки на 42-й день после первой. Кто-нибудь заболел на 42-й день?" - прокомментировал Гинцбург сообщения.

Глава центра Гамалеи также призвал не путать понятия "заболеть" и "быть инфицированным".

"Около двух тысяч уже привиты первой и второй. Среди них нет (инфицированных). Кто-нибудь есть инфицированный? Я не знаю", - добавил Гинцбург.