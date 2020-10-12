ПВО Арцаха сбила Су-25 противника: турецкие F-16 продолжают помогать Азербайджану

Подразделения ПВО Армии обороны Арцаха сбили штурмовик противника Су-25. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

“Азербайджанские военно-воздушные силы вдоль всей границы под защитой турецких истребителей F-16 используют штурмовики Су-25. Подразделения ПВО Армии обороны Арцаха в северо-восточном направлении нанесли удар по одному из штурмовиков Су-25 противника”, - написала Степанян.

29 сентября в воздушном пространстве Республики Армения турецким самолетом F-16 был сбит армянский истребитель Су-25, пилот погиб.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт и город Шуши. В разных районах Арцаха погибают мирные жители. По всему периметру линии соприкосновения ведутся упорные бои, обе стороны несут потери и в живой силе и в вооружении. Потери Азербайджана в несколько раз превышают потери армянской стороны. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданским инфраструктурам Республики Армения. Обнаружены факты, подтверждающие вовлеченность Турции, переброску наемников из Сирии и использование их в военных действиях против Арцаха.

Главы МИД Армении, России и Азербайджана заявили, что с 12:00 10 октября устанавливается прекращение огня с целью обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК) и в соответствии с его критериями. Конкретные критерии режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к предметным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса.