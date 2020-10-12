Telegraph: страны ЕС готовятся к сценарию Brexit с отсутствием торговой сделки

Страны-члены Евросоюза готовятся к провалу переговоров с Великобританией по вопросу заключения торгового соглашения, которое регулировало бы взаимоотношения Лондона и Брюсселя после окончания переходного периода Brexit. Об этом в понедельник сообщила газета The Daily Telegraph.

Высокопоставленный дипломатический источник издания считает, что стороны из-за взаимной неуступчивости могут не согласовать сделку до истечения крайнего срока (15 октября), а это в свою очередь в перспективе грозит "периодом хаоса". При этом дипломат одной из стран ЕС не исключил возможности возобновления торговых переговоров в будущем. "Нет ни одной причины говорить о том, что из-за отсутствия сделки никогда снова не может быть переговоров", - сказал он,сообщает Арменпресссо ссылкой на Тасс.

Однако другой европейский источник газеты настоял на том, что возобновления торговых переговоров с Брюсселем в случае отсутствия соглашения в последующем быть не может. Вместо этого Великобритания будет вынуждена заключить двусторонние соглашения с отдельными странами-членами, чтобы смягчить экономические последствия.

Соединенное Королевство и Евросоюз ранее признали, что переговоры по сделке идут сложно, времени до конца года, когда перестанет действовать переходный период Brexit, остается все меньше. Британский премьер-министр Борис Джонсон в прошлом установил 15 октября крайней датой для достижения соглашения (на этот день в Брюсселе запланирован саммит Евросоюза). По его словам, дальше середины октября продолжать переговоры не имеет смысла.